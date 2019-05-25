مديرية أمن شحات تواصل تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك

تواصل أقسام ومراكز مديرية أمن شحات الإجراءات الأمنية الخاصة بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك ، وذلك بتوجيهات من مدير أمن شحات المكلف عقيد خالد عبدالله وبإشراف المساعد للشؤون العامة عقيد عزالدين المجدوب.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوكريم لقناتنا إن الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك خطة محكمة ، شملت تعزيز الإجراءات الأمنية علي مداخل ومخارج المدينة وعلى المساجد أثناء صلاة التراويح بغية تعزيز الأمن والأمان للزائرين والمواطنين.

وأضاف أن عمل التمركزات موزع على حسب الاختصاصات وحتى ساعات متأخرة من الليل وبعد انتهاء وقت السحور.

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