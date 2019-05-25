لجنة مراجعة عقود المعلمين بالمؤقتة تعرض النتائج الأولية لعملها

أعلنت لجنة مراجعة إجراءات عقود المعلمين المشكلة بقرار وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، نتائجها الأولية في اعتماد وإحالة مجموعة كبيرة من عقود معلمي عدد من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات التي وافتها بعقود معلميها.

وقال عضو اللجنة بالوزارة عبدالباسط ماضي، في تصريح صحفي إن اللجنة انتهت من إنجاز عقود المعلمين لعدد تسعة مناطق تعليمية، وذلك بعد أن استوفت عقودها كامل الشروط المطلوبة لسداد مرتباتهم.

وأضاف ماضي أن اللجنة تدعو جميع مراقبات التربية والتعليم بسرعة التواصل معها عن طريق مندوبيها وموافاتها بعقود معلميها حتى يتم إرسالها إلى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة في أقرب وقت وذلك لإنهاء إجراءاتها بالكامل.

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