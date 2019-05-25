(بالفيديو) في حفل إفطار جماعي في الصين الفنان “صالح الأبيض” يؤكد أنه بصحة جيدة

بكين-العنوان

أقامت السفارة الليبية في بكين اليوم السبت، حفل إفطار جماعي بحضور الفنان الكوميدي الليبي صالح الأبيض والفنان سالم عيسى وعدد من أبناء الجالية الليبية والطلبة والمرضى والدبلوماسيين الليبيين من مختلف ارجاء الوطن.

وألقى الفنان صالح الأبيض خلال الحفل كلمة أكد من خلالها أنه بصحة جيدة نافيا الأنباء المتداولة حول وفاته.

وكان قد وصل الفنان الليبي صالح الأبيض مطلع شهر مايو الجاري إلى جمهورية الصين الشعبية لاستكمال المرحلة الأخيرة من علاجه.

كما سبق وأن خضع الفنان لجراحة دقيقة في القلب والكلى في رحلة علاجية سابقة دامت خمسة أشهر قضاها في إحدى مستشفيات جمهورية مصر أواخر العام الماضي.

وقدم الأبيض العديد من الأعمال الكوميدية التي لا تزال عالقة في ذاكرة الفن الليبي، منها مسرحية “خليل البخيل” و”كوشي يا كوشة” والعديد من الأعمال الفنية.

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