إغلاق محال لبيع اللحوم في العاصمة طرابلس

نفذ جهاز الحرس البلدي ومكتب مراقبة الأغذية بالجهاز حملة تفتيشية واسعة النطاق على مناطق (بوستة – السبعة – عرادة – 2 مارس ) شملت المخازن ومحال الجزارة والاسواق والجمعيات التعاونية وذلك بالتعاون مع إدارة الإصحاح البيئي في بلدية طرابلس.

وأوضح رئيس جهاز الحرس البلدي إسماعيل فجة للاقتصادية تواصل حملات عناصر الجهاز علي محال اللحوم في العديد من المناطق للتأكد من صلاحية اللحوم التي تقدم للمواطنين مضيفا أن الهدف الآخر الوقوف علي مدي التزام العاملين بسريان صلاحية الشهادات الصحية وذلك لضمان جودة وسلامة السلع التي تقدم للجمهور، مشيراً إلى أن هناك متابعة حثيثة من قبل المجلس البلدي طرابلس لتلك الحملات.

واضاف الحملات التفتيشية مستمرة وتم رفعها إلى حالة الاستنفار عبر مفتشي مراقبة الاغذية والمراكز التابعة لها بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول لهم نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة، لافتا إلى أن أعضاء الجهاز حريصون على تطبيق القانون وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها.

وأوضح ان الجهاز يقوم بالتفتيش بصفة دورية على كافة المحال بالمناطق لرصد اي مخالفة وتطبيق اللوائح والأنظمة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة مايقارب 20 طن من اللحوم المبردة بالإضافة إلى نحو 63 مخالفة تنوعت ما بين تداول لحوم فاسدة بدون الحصول على شهادة صحية، مزاولة العمل داخل المحال دون الحصول على ترخيص وتشغيل عمالة بدون الحصول علي شهادة صحية، وكذلك مخالفة النظافة العامة.

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