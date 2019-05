شنت طائرات سلاح الجو، سلسلة غارات استهدفت مواقع لمسلحي المجلس الرئاسي في ضواحي طرابلس.

واستهدفت هذه الغارات التي تمت في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، مواقع المجموعات المسلحة في منطقة السبعة شمال عين زارة، ومشروع الموز شرق العاصمة.

