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هل قصفت قوات الجيش فندق ريكسوس؟.. شعبة الإعلام الحربي تجاوب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

فندت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة الشائعات المتداولة حول قصف سلاح الجو لفندق ريكسوس بمدينة طرابلس.

وأكدت الشعبة في توضيح نشرته اليوم بالخصوص أن القوات المسلحة لا علاقة لها بهذا القصف وأن سلسلة الغارات التي نفذتها مقاتلات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة لم تستهدف هذا الموقع.

وكان المجلس الرئاسي قد اتهم القوات المسلحة بقصف فندق ريكسوس في وقت مبكر من صباح الجمعة، وهو ما فندته شعبة الإعلام الحربي.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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