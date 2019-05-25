قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، إن الحكومة ستبدأ بتزويد كل مناطق غرب ليبيا بالوقود من مستودعات المنطقة الشرقية، وذلك بعد قطع إمدادات الوقود عنها من مستودعات مصراتة وطرابلس.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده في بنغازي وكيل وزارة الداخلية للمنطقة الغربية، مع شركة البريقة لتسويق النفط والشركات المزودة بالوقود بالمنطقة الشرقية، بحضور الناطق باسم الحكومة المؤقتة، تم فيه الاتفاق على آلية لتزويد المناطق المحررة بغرب البلاد بالوقود.

The post خطة جديدة لتزويد المناطق الغربية بالوقود.. فهل تنجح؟ appeared first on صحيفة المتوسط.

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