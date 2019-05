أكدت المنظمة الدولية للهجرة عدم وجود موانئ آمنة في ليبيا لعودة المهاجرين غير القانونيين إليها.

وشددت المنظمة على أنه لا ينبغي إعادة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر إلى مراكز الإيواء في ليبيا، وذلك على خلفية إنقاذ قرابة مئتي مهاجر وإعادتهم إلى الشواطئ الليبية التي قالت المنظمة إن الاشتباكات المسلحة في طرابلس تحول دون وجود مكان آمن لهولاء المهاجرين.

