مداهمة وكر للمهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تاجوراء أن وحدة التحري وجمع المعلومات بفرع المركز قامت بمداهمة وكر لعدد من الوافدين من الجنسيات الأفريقية.

وبين الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى القبض على 5 أشخاص أفارقة من المهاجرين غير الشرعيين يرجح أنهم في حالة سكر.

وأشار الجهاز إلى أن مداهمة الوكر جاءت بموجب شكاوى المواطنين بوجود وكر لأشخاص أجانب من الجنسية الإفريقية يقومون بتحركات مشبوهة.

وفي مايو الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2.367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

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