رفض متظاهرون في وسط مدينة الزنتان وجود المليشيات المسلحة التي تحكم سيطرتها على العاصمة وتعيث فيها فسادا كما رددوا عبارات رافضة لجماعة الاخوان.

وجدد المتظاهرون دعمهم للجيش والقيادة العامة في العمليات العسكرية الجارية لتحرير العاصمة من المجموعات المسلحة والإرهابية.

