الشؤون الاجتماعية تتفقد العائلات النازحة بتاجوراء

قام فريق الدعم النفسي والاجتماعي التابع للجنة الازمة وشؤون النازحين والمهجرين “فريق تاجوراء” للأسر النازحة داخل مقر إيواء (الفوار).

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق أنه تم تمكين 10 أسر من السكن بالمساكن الموجودة داخل مقر الإيواء من قبل منظمة العفو للطفل والشباب.

وأقام الفريق برنامج ترفيهي خاص بالأطفال من أجل تنمية مهارات التواصل الاجتماعي فيما بينهم، والتعاون المشترك من خلال بعض الألعاب من صندوق اليونيسف.

كما توجه الفريق بعد ذلك إلى مقر آخر يضم عدد (7) أسر نازحة بحجرات مصيف على الشاطئ خاص بمنظمة العفو وتواصلت رئيس الفريق مريم ميلود والباحثات مع الأمهات وناقشت معهن الأمور المتعلقة بالمكان والإمكانيات.

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