السفارة الإيطالية تقدم دعما للمرافق الصحية بليبيا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية تستخدم شحنات كبيرة من الإمدادات الطبية التي تم تسليمها الأسبوع الماضي في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في ليبيا.

وبينت منظمة الصحة العالمية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن تسليم الإمدادات الطبية جاء بفضل الدعم المقدم من السفارة الإيطالية في ليبيا.

وتعاني المرافق الصحية في ليبيا من نقص في المعدات الطبية خاصة بعدما اندلعت منذ 4 من الشهر الماضي اشتباكات بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس والتي أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 510 قتيل و2467 جريح حتى الأحد بالإضافة إلى نزوح ما يقدر بـ 60.000 شخص.

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