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إحباط محاولة سرقة نصف مليون دينار من مصرف الوحدة فرع بن جواد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكدت مصادر رقابية ومصرفية ببلدية خليج السدرة بن جواد، إحباط محاولة سرقة لمبالغ مالية كبيرة من مصرف الوحدة  بن جواد.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط»، إن «السارق تعاون مع عدد من الموظفين المصرفيين بمصرف الوحدة فرع بن جواد الذين سهلوا له عملية سرقة نصف مليون دينار، إلا أن ديوان المحاسبة تمكن من إحباط العملية».

وأشارت إلى أن مدير مكتب ديوان المحاسبة  طارق شحات وعضو التحقيق حسام افحيمة يشرفان على التحقيق في الحادث، مؤكدة أنه سيتم كشف المتورطين علنًا قبل إحالتهم  للتوقيف، بالإضافة إلى فصل الموظفين المتورطين  بالسرقة نهائيا عن عملهم بالمصرف، وفقا للوائح والقوانين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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