الجيش يعلن التقدم جنوب وشرقي طرابلس

أعلن الجيش أنه أحرز تقدما خلال الأيام الثلاثة الماضية في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا سيطرته على منطقة الأحياء البرية.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش في تصريحات إعلامية إن الجيش الليبي تمكن من تدمير 16 آلية للتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس باستخدام الأسلحة الذكية للقوات البرية وعدد كبير دمر بقوة سلاح الجو وغنم 3 آليات وخسائر بالجملة في صفوف المليشيات المسلحة”.

من جانبها أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تتقدم بخطى ثابته في جميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس وتحقق الانتصارات.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قوات الجيش أحرزت تقدمات أمس الجمعة في كافة المحاور وأهمها محور طريق مطار طرابلس، وكبّدت قوات حكومة الوفاق الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم.

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