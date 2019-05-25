مصدر عسكري بالرئاسي يوضح تطورات الوضع في معارك طرابلس ويكشف عدد قتلى قوات “الوفاق”

كشف مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس عن اخر تطورات الاوضاع الميدانية في مختلف محاور العاصمة طرابلس، معلناً مقتل ثمانية جنود تابعين للوفاق خلال المواجهات المسلحة التي دارت جنوب العاصمة اليوم السبت.

وأوضح المصدر في تصريحات نشرها “راديو سوا” أن قوات حكومة الوفاق تمكنت من صد هجوم نفذته قوات الجيش الوطني في محور الأحياء البرية، وأن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على معسكر النقلية، بعد سيطرة قوات الجيش الوطني على المعسكر لساعات.

وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تقدمت عدة كيلومترات خلال المواجهات ووصلت إلى جسر طريق مطار طرابلس العالمي المغلق منذ سنوات.

وبين المصدر أن اشتباكات متقطعة تدور في مناطق القتال المختلفة في ضواحي طرابلس.

وشهدت ضواحي العاصمة طرابلس ليلة الجمعة عدة غارات نفذتها الطائرات الحربية التابعة للجيش الوطني الليبي، استهدفت مواقع تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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