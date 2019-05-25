صحة الوفاق: تطالب بالتحقيق في استهداف المرافق الطبية

دانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق استهداف سيارات الإسعاف والأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية والمرافق الصحية وآخرها استهداف مخزن أدوية بطريق المطار في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الصحة في بيان مصور لها “أن المرافق الطبية ليست من الأهداف العسكرية وعملها إنساني بحت” داعيا بعثة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي وكل المنظمات الدولية والإنسانية ذات العلاقة بإدانة هذا الفعل المجرم دوليا”.

وطالب البيان النائب العام بالتحقيق في هذه الجرائم باعتبارها جرائم حرب مع سبق الإصرار والترصد كون سيارات الإسعاف تحمل شعارا مميزا وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للاستهداف.

واندلعت منذ 4 من الشهر الماضي اشتباكات بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 510 قتيل و2467 جريح حتى الأحد بالإضافة إلى نزوح ما يقدر بـ 60.000 شخص.

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