«التجاري الوطني» بسرت يوزع 5.8 مليون دينار سيولة نقدية

وزع فرع المصرف التجاري الوطني في مدينة سرت 5.8 مليون دينار سيولة نقدية على مستحقيها من المواطنين، وذلك لأول مرة منذ نوفمبر 2018.

وقال رئيس لجنة التواصل الاجتماعي في سرت سالم الهادي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن آلية التوزيع كانت عن طريق مندوبي المكونات الاجتماعية لقبائل سرت، بإشراف لجنة التواصل الاجتماعي بالبلدية.

وأوضح المصدر أن قيمة السحب للصك الواحد حددتها إدارة مصرف التجارى الوطني بـ750 دينارًا، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية المخصصة للمصرف تقدر بأربعة ملايين دينار ونصف، إضافة إلى مبلغ آخر من الإيرادات بالمصرف لأرباب الأسر يُقدر بمليون و800 ألف دينار.

يشار إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي خصصت الأسبوع الماضي 20 مليون دينار سيولة لفروع المصارف في سرت.

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