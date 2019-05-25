بالفيديو.. الجيش يسيطر على معسكر اليرموك بطرابلس

أكد مصدر عسكري سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على معسكر اليرموك بالعاصمة طرابلس، ظهر اليوم السبت.

وتحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على تسجيل مصور يظهر تواجد قوات الجيش داخل المعسكر بطرابلس.

كما أكد المصدر اندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، بين القوات المسلحة العربية الليبية وقوات حكومة الوفاق، بمحور طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش أحرزت تقدمات أمس الجمعة في كافة المحاور وأهمها محور طريق مطار طرابلس، وكبّدت قوات حكومة الوفاق الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم.

https://www.facebook.com/afrigatenews/videos/614509962383382/?t=7

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