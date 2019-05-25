الجهيناوي: الأزمة الليبية بدأت تتحول لحرب أهلية

أكد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أن الأزمة الليبية بدأت تتحول إلى حرب أهلية.

وقال الجهيناوي في تصريحات إعلامية إن ما يحدث في ليبيا يؤثر مباشرة على الوضع في تونس معرباً عن أسفه لغياب حكومة مركزية قادرة على الإمساك بزمام الأمور.

وأكد الجهيناوي أن دبلوماسية بلاده على اتصال مع جميع الأطراف في ليبيا، وأن تونس مستعدة لمساعدة الليبيين للخروج من الأزمة الحالية.

وكانت تونس طرحت مبادرة بشأن الأزمة الليبية تقوم على الاستبعاد التام للحل العسكري، ورفض أي تدخل أجنبي، مع الاحتكام إلى حوار ليبي – ليبي شامل مؤكدة أن منطلق هذه المبادرة يقوم على إدراك المسؤولية الخاصة لدول الجوار الثلاث مصر والجزائر وتونس في مساعدة الليبيين، ودعم الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة، ومسؤوليتها الكبيرة فيما يتعلق بمسار السعي الحثيث إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا.

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