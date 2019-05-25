عمليات الكرامة تكشف حقيقة استهداف فندق ريكسوس

نفى المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ما أعلنته قوات الوفاق من قيام الجيش بالقصف العشوائي بالصواريخ على العاصمة طرابلس واستهداف فندق ريكسوس وغلق صمامات المياه.

وقال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان له “إن كذب تنظيم الإخوان الإرهابي، وعصاباته لن يتوقف، ولن تتوقف جرائمهم رغم ثبوت بطلان ما يدعوه في كل مرة” مضيفا “بعد أن اتهموا القوات المسلحة بالرمي العشوائي للصواريخ، وبعد أن تأكد الجميع أن هذه الجرائم، قد قامت بها عصاباتهم الإرهابية، وبعد أن اتهموا القوات المسلحة بقفل صمامات المياه إذ بالنتائج تأتي لتكون الحكومة غير الشرعية، واجهة تنظيم الإخوان الإرهابي وعصاباته، هي المسئولة عن ذلك، وفي كل مرة يظهر صدق ما نقوله”.

وأضاف البيان “ها هم المطلوبون جنائيا ومرتكبو الجرائم المنتمون للتنظيمات المؤدلجة والمصنفة على أنها تنظيمات إرهابية تتوالى أسماؤهم بعد القضاء عليهم على أيدي القوات المسلحة، وضربات قواتنا الجوية وبعد قصف الأبرياء والاستعانة بالمرتزقة وحصار المناطق التي تتواجد بها القوات المسلحة نقول إننا ندرك أنهم لن يتوقفوا عن الكذب وارتكاب الجرائم، وبالقضاء عليهم وعلى وجودهم في جسد الوطن، ولا بد من اجتثاثهم لأن وجودهم هو سبب عدم الاستقرار والأمان في ليبيا”.

وحول اتهام الطيران باستهداف فندق ريكسوس قال إن هذا الادعاء باطل “فهذا الفندق ليس هدفا عسكريا فكل ما تم استهدافه من قبل طيران القوات المسلحة أهداف عسكرية لمخازن ذخيرة أو تجمع لآليات عسكرية، تم تحذيرهم أكثر من مرة بترك أسلحتهم والتسليم دون جدوى” مضيفا أن “دقة إصابات طيران سلاح الجو الليبي تحدث عنها .. وزير خارجية الحكومة غير الشرعية وأكدها في مؤتمرات صحفية سابقة”.

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