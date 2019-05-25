شحات .. الصالون السياسي حول “العلاقات الدولية : قوة القانون أم قانون القوة”

شحات 25 مايو 2019 (وال)- احتضنت قاعة بلدية شحات، الصالون السياسي تحت عنوان “العلاقات الدولية : قوة القانون أم قانون القوة”.

هذا وحضر الصالون السياسي الذي أقيم الخميس بقاعة البلدية، برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات ورئيس الوزراء المكلف الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، إلى جانب نخبة من السياسيين وأساتذة القانون والعلوم السياسية، والمهتمين بالشأن السياسي والأمني، ومتخصصين في القانون والعلاقات الدولية.

كما استضاف الصالون من الشقيقة الجزائر الخبير في الشؤون الأمنية أحمد ميزاب، ومن البحرين الكاتب موفق الخطاب، ومن ليبيا وكيل وزارة العدل المستشار عيسى الصغير، والأستاذ سعيد رشوان، والأستاذ خالد الترجمان.

وبدوره، أثرى النقاش معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور عبد الهادي الحويج، وعدد من أساتذة القانون والدبلوماسيين بوزارة الخارجية، ومهتمون بالشأن السياسي والتاريخي.

وتم التأكيد على شرعية عملية الكرامة من قبل الجيش الوطني الليبي، لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية، بِعدِّ عملية الكرامة جاءت بتفويض من الشعب الليبي الذي يمثل قوة القانون، وإن قانون القوة تمارسه الدول منذ اتفاق سان فرانسيسكو عام 1945، وأعطت لنفسها الحق في السيطرة على مقدرات الشعوب وسلب إرادتها، وبالتالي تظل شرعية القوات المسلحة الليبية لتحرير ليبيا من براثن الإرهاب، وعودة هيبة الدولة بتفويض من الشعب الليبي وحكومته المؤقتة المستمدة شرعيتها من البرلمان المُنتخب شعبيًا. (وال-

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