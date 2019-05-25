السفير الألماني يغرد للكسكسي الليبي

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفكز أنه تناول الطعام الليبي رفقة فريقه.
وقال أوليفر في تغريدة له بموقع “تويتر” “إفطار رائع مع فريقي الرائع في مطعم النجع، حيث كان على مائدة الإفطار شربة حوت حاره، وكسكسي بالبصله لذيذ، كما قمنا أيضا بطلب لحم رأس”.
أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفكز أنه تناول الطعام الليبي رفقة فريقه.
وقال أوليفر في تغريدة له بموقع “تويتر” “إفطار رائع مع فريقي الرائع في مطعم النجع، حيث كان على مائدة الإفطار شربة حوت حاره، وكسكسي بالبصله لذيذ، كما قمنا أيضا بطلب لحم رأس”.
الاوروبين يتمتعون في الدول الأخري ويضعون الدول الاسلامية بقوائم الارهاب ويفرضون الضرائب عليهم ويدعمون عملة وإقتصاد اوطانهم بثروات الدول المتتضرة من الحروب ـ ومعظم دولهم انهارت من الكوارث الطبيعية وإستخدام للتجارب المسلحة على الدول التي أستضافتهم ـ في الوطن العربي خاصة ـ وهذا ما ينفيه ولايقبله العرف الليبي داخل ليبيا.على الأطلاق.
الاوروبين يتمتعون في الدول الأخري ويضعون الدول الاسلامية بقوائم الارهاب ويفرضون الضرائب عليهم ويدعمون عملة وإقتصاد اوطانهم بثروات الدول المتتضرة من الحروب ـ ومعظم دولهم انهارت من الكوارث الطبيعية وإستخدام للتجارب المسلحة على الدول التي أستضافتهم ـ في الوطن العربي خاصة ـ وهذا ما ينفيه ولايقبله العرف الليبي داخل ليبيا.على الأطلاق.
youtube.com/watch?v=FxBSqzD0KY8
الاوروبين يتمتعون في الدول الأخري ويضعون الدول الاسلامية بقوائم الارهاب ويفرضون الضرائب عليهم ويدعمون عملة وإقتصاد اوطانهم بثروات الدول المتتضرة من الحروب ـ ومعظم دولهم انهارت من الكوارث الطبيعية وإستخدام للتجارب المسلحة على الدول التي أستضافتهم ـ في الوطن العربي خاصة ـ وهذا ما ينفيه ولايقبله العرف الليبي داخل ليبيا.على الأطلاق.
youtube.com/watch?v=WE14vy0MJcQ
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