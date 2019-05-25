السفير الألماني يغرد للكسكسي الليبي

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفكز أنه تناول الطعام الليبي رفقة فريقه.

وقال أوليفر في تغريدة له بموقع “تويتر” “إفطار رائع مع فريقي الرائع في مطعم النجع، حيث كان على مائدة الإفطار شربة حوت حاره، وكسكسي بالبصله لذيذ، كما قمنا أيضا بطلب لحم رأس”.

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