هل فرض على أسر تسكن العراء وتتخطى الرصاص أن تشتري ملابس العيد؟

في ظل الظروف التي تعانيها ليبيا بصفة عامة وطرابلس بصفة خاصة هل فرض أن يشتري رب الأسرة ملابس العيد لأطفاله؟

نقص في السيولة غلاء في الأسعار موت عناء وشقاء الأسرة الليبية أصبحت تبحث عن مأوى قبل الدفئ تبحث عن شغف العيش قبل الرفاهية لم يعد هناك فرق بين جار وجار الكل سواسية. مهجرين مبعدين عن منازلهم عن أوطانهم عن العيش بأمان .

رغم كثرة العروض وانتشار الجشع والطمع في عرض الملابس إلا أن المواطن الليبي بعيد كل البعد عن توفير مايحتاجه أطفاله من مأكل قبل الملابس أن يصلح سيارته وتوفير الماء قبل أن يشتري عصير أو شيشة سفن اب .

العديد من الأسر أصبحت تفطر على صحن شربة فقط لأن الحال من بعضه وكيلو اللحم وصل ل 43 والدجاج بعشرة .

الوالد في دوامة لايسكن الامها لا بندول ولا ليمونتا الحل في دولة تحقق آدمية المواطن وتعطيه ولا تأخد منه .

كيف لموظف يتقاضى الف دينار مثلا . أن يوفر مستلزمات العيد لأسرة من ستة أفراد والالف ليست موجودة بين يديه هي في حسابه وسحبها دوامة أخرى.

يقول أشرف الحمد لله اني لدي ابنة صغيرة عمرها عام اشتريت لها فستان وحذاء من محلات باب بن غشير ب 550 دينار الله يكون في عون العائلات الكبيرة.

عبدالحكيم قال عن نفسي سأرتدي ملابس قديمة ليس لدي استطاعة لشراء ملابس جديدة لي ولابنائي لأننا مهجرين ولااملك حتى ثمن الإيجار.

أم لجين قالت الأسعار غالية جدا والناس في حالة يرثى لها المهم أن يصفوا قلوبهم ويقووا إيمانهم ويلتفتوا لليبيا قبل التفكير في شراء ملابس جديدة هذه كماليات واللي ليست لديه القدرة لايكلف نفسه .

نعم الناس تسكن المدارس والعراء تتخطى الصواريخ وتستيقظ على أصوات المدافع والرصاص هل لها أن تفكر في شراء الجديد .

حتى الناس التي في بيوتها والتي لم تستلم مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر وأكثر كيف لها أن تشتري الجديد بعد أن ارهقهم رمضان ببذخه ومصاريفه.

تطرق لمسمعي آراء أخرى انه رغم إفلاسه لايمكن أن لايشتري لأطفاله ملابس العيد مثل بقية أطفال الجيران وقال الآخر انه من الضروري أن يفكر في شراء العاب العيد قبل الملابس

تقول الأستاذة سكينة لايمكن إقناع الناس بأن تحقيق الرغبات وتقليد الناس قد يؤثر على طريقة العيش داخل الأسرة والمجتمع فبعض الأسر الليبية تلجأ للاقتراض لكي تشتري ملابس العيد او تكمل اي فرحة أخرى خطوبة فرح حفلة نجاح عقدة (عيب الجيران شنو يقولوا علينا ) هي التي أرهقت كاهل العديد من الناس وأصبحوا من أصحاب الديون ولم تعد حياتهم في راحة واطمئنان .

ويظل السؤال المهم هل سيشتري النازحون ملابس العيد ام التفكير في القادم سيكبح جماح الشراء ؟.