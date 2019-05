أكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة تقدم القوات المسلحة بخطى ثابتة في جميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس .

وقالت الشعبة على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن تقدمات اليوم كانت في كافة المحاور وأهمها محور طريق مطار طرابلس.

