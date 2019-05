أكد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أن الأزمة الليبية بدأت تتحول إلى حرب أهلية.

وقال الجهيناوي في تصريحات إعلامية إن ما يحدث في ليبيا يؤثر مباشرة على الوضع في تونس معرباً عن أسفه لغياب حكومة مركزية قادرة على الإمساك بزمام الأمور.

وأكد الجهيناوي أن دبلوماسية بلاده على اتصال مع جميع الأطراف في ليبيا، وأن تونس مستعدة لمساعدة الليبيين للخروج من الأزمة الحالية.

