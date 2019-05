صحف فرنسية تستبعد حل الأزمة الليبية قريبًا

سلطت الصحف الفرنسية الضوء على استمرار موقف باريس الغامض من الملف الليبي، التي كشفت «خطة الإليزيه» من استقبال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قبل أيام، معدِّدة أسباب عدم وجود مؤشرات على حل النزاع قريبًا.

وقالت جريدة «لانوفال تريبين» الفرنسية اليوم السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر خلال اجتماع نُظِّم في 22 مايو الماضي مع المشير حفتر، أنه من غير القانوني توريد الأسلحة إلى ليبيا أمام الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة.

