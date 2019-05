أعلنت البحرية المالطية، اليوم السبت، أنها أنقذت مساء أمس 216 مهاجرا كانوا على متن زورقين واجها صعوبات في البحر المتوسط.

ويتوقع أن يصل هؤلاء المهاجرين إلى فاليتا السبت.

وتم إنقاذ مجموعة أولى من المهاجرين مساء الجمعة، بعد نداء استغاثة أطلقوها مع تسرب المياه إلى زورقهم.

The post البحرية المالطية تعلن إنقاذ 216 مهاجرا في البحر المتوسط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية