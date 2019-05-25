الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج عن الصحفيّين محمد القرج ومحمد الشيباني، التابعَين لـ تلفزيون ليبيا الأحرار.

وأعربت البعثة في تغريدة لها بموقع “تويتر” عن ترحيبها بعودة الإعلاميين إلى أسرهم في الزنتان مجددة دعوتها إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي في كل أرجاء ليبيا.

وكانت قناة ليبيا الأحرار أعلنت في الثاني من الشهر الجاري، فقدان الاتصال بالصحفيين، أثناء قيامهما بتغطية أخبار اشتباكات طرابلس بين الجيش الليب والتشكيلات المسلحة المسيطرة على طرابلس.

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