اعتداء ثالث خلال شهر على منظومة النهر الصناعي

أعلن جهاز تنفذ وإدارة مشروع النهر الصناعي قيام مواطن بالاعتداء على محطة (586) بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونه سهل الجفارة بمدينة زليتن من قبل أحد المواطنين الأمر الذي ترتب عليه فصل المسار الشرقي المغذي لجميع المدن والمناطق الساحلية مصراته – زليتن – الخمس – القره بوللي والمناطق المجاوره لها حتي يتمكن فريق الصيانة بالمنظومة من العمل علي إصلاحها وعودتها الي العمل من .

وبحسب المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي فإن غرفة التحكم بمنظومة الحساونه سهل الجفاره أكدت أنه سيتم تفريغ مليون متر مكعب من خط المياه ليتمكن فريق الصيانة من العمل موضحة أن هذا العمل التخريبي هو الثالث خلال هذا الشهر حيث وقع اعتداءان الأول بمنطقة السداده والثاني بمدينة الخمس .

وطالب الجهاز تطالب السلطات المحلية والشرطية والمسؤولين بتلك المدن التعاون مع الجهاز من أجل حماية الجهاز ووضع حد لمثل هذه الاعتداءات.

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