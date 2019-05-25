النهر الصناعي: تفريغ مليون متر معكب من المياه لإصلاح عطل المسار الشرقي

قال جهاز النهر الصناعي (منظومة الحساونة- سهل الجفارة)، إن فرق الصيانة تواصل العمل على إصلاح محطة 586 بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة بمدينة زليتن بعد اعتداء تعرضت له المحطة الخميس الماضي.

وأضاف الجهاز في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم السبت، أن الاعتداء أدى إلى فصل المسار الشرقي المغذي لجميع المدن والمناطق الساحلية (مصراتة – زليتن- الخمس- القره بوللي) والمناطق المجاورة لها حتى يتمكن فريق الصيانة بالمنظومة من إصلاحها وإعادة ضخ المياه من جديد.

وأكد أنه سيجرى تفريغ مليون متر مكعب من خط المياه ليتمكن فريق الصيانة من العمل على إصلاح المسار الشرقي.

ولفت إلى استمرار تغذية وضخ المياه إلى مدينة طرابلس عبر المسار الأوسط بمعدل 410 ألف متر مكعب يوميًا.

وقال الجهاز إلى أن الاعتداء هو الثالث خلال هذا الشهر حيث وقع إعتداءان الأول بمنطقة السدادة والثاني بمدينة الخمس، مطالبًا في الوقت نفسه «السلطات المحلية والشرطية والمسؤولين بتلك المدن التعاون من أجل حماية هذا المسار المار بمدنهم ومناطقهم ووضع حدً لوقف مثل هذه الإعتداءات كالتوصيلات غير الشرعية».

والأسبوع الماضي، تعرضت موقع «الشويرف» التابع لمنظومة الحساونة لاعتداء من مجموعة مسلحة أدى إلى إيقاف ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس قبل أن تعود بعدها بيومين.

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