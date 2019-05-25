ترحيب أممي بالإفراج عن الصحفيين القرج والشيباني

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج عن الصحفيّين محمد القرج ومحمد الشيباني، وبعودتهما سالمين إلى أهلهمها في الزنتان.

وجددت البعثة في بيان نشرته بحسابها الرسمي في “فيسبوك”، السبت، دعوتها إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي في كل أرجاء ليبيا.

يُشار إلى أن القرج والشيباني فُقد الاتصال بينهما أثناء تغطيتهما للاشتباكات الدائرة بين الجيش الوطني والقوات التابعة لحكومة الوفاق في ضواحي طرابلس.

وكانت ليبيا قد حلت بالمرتبة 162 من أصل 180 دولة في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود للدول بشأن حرية الصحافة.

ورأى مدير مكتب شمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود صهيب الخياطي، أن أسباب تراجع ليبيا في حرية الصحافة يعود إلى عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، وكذلك غياب الأمن، ما يزيد من فرصة تعرض الصحفيين للاعتداءات والانتهاكات.

حرية الصحافة في ليبيا.. “مكانك سِر”

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