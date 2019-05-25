“اعتداء” يقطع المياه عن المدن الساحلية

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، السبت، فصل المسار الشرقي المغذي للمدن الساحلية وحرمانها من المياه بسبب اعتداء مواطن على محطة بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

وقال الجهاز في صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إن الاعتداء الذي وقع بمدينة زليتن أسفر عن قطع المياه عن مصراتة وزليتن والخمس والقره بوللي والمناطق المجاورة لها.

ونقل الجهاز تأكيد الغرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بأنه سيتم تفريغ مليون متر مكعب من خط المياه ليتمكن فريق الصيانة من العمل.

وأشار الجهاز إلى أن هذا العمل التخريبي هو الثالث خلال الشهر الجاري، حيث وقع اعتداءان الأول بمنطقة السدادة والثاني بمدينة الخمس.

وطالب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي السلطات المحلية والشرطية والمسؤولين بتلك المدن التعاون مع الجهاز لحماية المسار المار بمدنهم ومناطقهم ووضع حدٍ لهذه الاعتداءات كالتوصيلات غير الشرعية.

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