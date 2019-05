وجه مدير المكتب الإعلامي بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توفيق الشويهدي مناشدة إلى السلطات المحليه والشرطيه والمسؤولين بالمدن التى تعرضت فيها منظومات النهر الى الاعتداء لحماية مسار النهر الصناعي

وشدد الشويهدي على تعاون الجهات المسؤولة مع جهاز النهر الصناعي من أجل حماية المسار المار بمدنهم ومناطقهم ووضع حد لوقف الإعتداءات كالتوصيلات غير الشرعيه .

