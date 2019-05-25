“الكلاب البوليسية” تساند الأمن في راس لانوف

قررت مديرية الأمن في مدينة راس لانوف الاستعانة بكلاب الأثر ضمن الخطة الأمنية رقم 1 لسنة 2019، التي وضعتها الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وتم إخضاع “الكلاب البوليسية” لتدريبات مختلفة لتتمكن من اكتشاف الحشيش والهيرويين والكوكايين والأسحلة والحبوب المهلوسة وكل أنواع المخدارات والمتفجرات.

وأصدر قرار استخدام كلاب الأثر المقدم عبد المنعم المهشهش المسؤول عن الحماية بمدينة راس لانوف ضمن الخطة الأمنية، والذي تم تكليفه من الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وقال المهشهش إن استخدام هذه الكلاب يأتي بهدف تعزيز الأمن في مدينة راس لانوف ودعم وتسهيل أعمال رجال الأمن، وسرعة إنجاز العمل باختلاف أنواعه والمجاهرة بالأمن وفرض هيبة الدولة.

وأشار إلى أنه تم ضبط العديد من العمالة الأجنبية الذين دخلوا إلى ليبيا بطرق غير قانونية وتم ضبط مجموعة ممن يمتلكون بطاقات شخصية مزورة.

يذكر أن الخطط الأمنية في المنطقة جاءت بناء على تعليمات وزير الداخلية إبراهيم بوشناف لتأمين المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة وللمجاهرة بالأمن وتأمين الأهداف الحيوية، وتعزيز الأمن في الطريق الساحلي للمنطقة الممتدة من مدينة اجدابيا إلى مدينة سرت.

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