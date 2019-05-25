الجيش الوطني يؤكد السيطرة على معسكر اليرموك

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة تقدم قوات الجيش بخطى ثابتة في جميع محاور القتال بطرابلس .

وقالت الشعبة على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن تقدمات اليوم كانت في كافة المحاور وأهمها محور طريق مطار طرابلس.

وأكد مصدر عسكري سيطرة قوات الجيش على معسكر اليرموك، ظهر اليوم السبت.

المصدر ذاته أشار إلى أن اشتباكات عنيفة اندلاع بمختلف أنواع الأسلحة، بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق، بمحور طريق المطار بطرابلس.

وأوضح أن القوات المسلحة كبدت قوات حكومة الوفاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم .

يشار إلى أن المعارك بطرابلس تسبّبت في سقوط 510 قتلى وإصابة 2467 بجروح، بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

كما نزح نحو 75 ألف شخص من مناطق الاشتباكات، بحسب ما كشف عنه غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي.

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