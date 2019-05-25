قتال شرس بمحاور طرابلس.. “الكورنيت” يُعقّد الوفاق

شهدت محاور القتال في العاصمة طرابلس، السبت، قتالا شرساً بين قوات الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التي ينضوي بعضها تحت راية حكومة الوفاق.

ومنذ ساعات الفجر اشتعلت محاور طريق المطار وعين زارة ومعسكر اليرموك، كما أظهرت فيديوهات من القتال في محيط النقلية بطريق المطار سيطرة الجيش على الموقع قبل انسحابها بأوامر عسكرية رأت ألا تتمركز فيه حرصاً ربما على سلامة الجنود وقراءة لمشهد عسكري واتباعا لتكتيكات وخطط.

تقول الأنباء الواردة من معسكر اليرموك إن اشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين وسط سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.

أما عن محور عين زارة فقد شهد هو الآخر اشتباكات عنيفة دارت رحاها بين الطرفين في يوم عصيب لم توقف فيه هدير المدافع وأزيز الرصاص وسط استمرار الجيش في استعمال سلاح “الكورنيت” الذي شكل للطرف الآخر هاجساً كبيرا.

وقبل اشتعال هذه المحاور، أكدت أنباء قريبة من غرفة عمليات طرابلس لـ”218″ عن نية الجيش الدخول إلى منطقة القرة بوللي وقطع الإمداد عن القوات التي تقاتلها، لكن الصورة إلى الآن لم تتضح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية