“الكهرباء” تتكبد خسائر جديدة جراء الاشتباكات

قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء السبت، إنه تم فقدان التغذية عن 6 محطات في ضواحي طرابلس نتيجة الاشتباكات المسلحة بجنوب طرابلس بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وأضافت الشركة في إدراج عاجل بصفحتها في “فيسبوك” إن الاشتباكات أدت إلى فقد التغذية عن محطات 30 كيلوفولت وهي التبة والمدفعية والغازات والنهر الصناعي.

وذكرت الشركة في إدراج سابق أن الاشتباكات أسفرت عن فصل خط المنارة – قصر بن غشير جهد 30 كيلوفولت الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية عن محطتي المنارة والسجاد وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المذكورة.

وأشارت إلى أن الأوضاع الأمنية منعت الفرق الفنية التابعة للشركة من الدخول إلى تلك المواقع لمعرفة أسباب خروج المحطات عن الخدمة أو لإجراء عمليات الصيانة.

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