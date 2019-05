أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، ترحيبها بإطلاق الصحفييْن وعودتهما «الآمنة إلى أسرتيهما في الزنتان»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وكررت البعثة الأممية «دعوتها إلى إطلاق جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي في كل أرجاء ⁧‫ليبيا‬⁩». ‬

