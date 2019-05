قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء السبت، إنه تم فقدان التغذية عن 6 محطات في ضواحي طرابلس نتيجة الاشتباكات المسلحة بجنوب طرابلس بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وأضافت الشركة في إدراج عاجل بصفحتها في “فيسبوك” إن الاشتباكات أدت إلى فقد التغذية عن محطات 30 كيلوفولت وهي التبة والمدفعية والغازات والنهر الصناعي.

