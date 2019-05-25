شبان يغلقون جامعة طبرق احتجاجا على “الرئيس الجديد”

أقفل شبان ينتمون إلى إحدى قبائل مدينة طبرق، بوابات جامعة المدينة احتجاجا على قرار تكليف رئيس جديد للجامعة وإقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوحليقة.

وقال مدير مكتب الإعلام في بلدية طبرق إن عميد البلدية فرج الخطابية التقى الجمعة، مع رئيس الجامعة الجديد، واتفقا على فتح الجامعة ليتمكن الطلبة من إجراء الامتحانات على أن يتم بعدها مناقشة موضوع تعيين الرئيس الجديد.

وأظهرت صور تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي شبان وهم يغلقون بوابات الجامعة بالسلاسل الحديدية، كما خطوا على أسوار الجامعة عبارة “إيقاف”، فيما لم يصدر عن الجامعة أي توضيح حول الحادثة.

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