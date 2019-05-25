الفقهي : أعمال الكنس وإزالة كافة الأتربة والأوساخ داخل بنغازي مستمر بصورة ممتازة

بنغازي 25 مايو 2019 (وال) – قامت شركة قلعة بغداد للمقاولات العامة والاستثمار العقاري بعدة حملات نظافة مكثفة لعدة مناطق، إضافة إلى أعمال نقل وإزالة القمامة من جميع المناطق بالمدينة .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالشركة منذر الفقهي إن الحملات تهدف إلى كنس الطرق والشوارع وإزالة كافة الأتربة والأوساخ تمهيدا لطلاء الأرصفة، لتعطي المظهر الجمالي .

الفقهي أشار في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية إلى أن العمل مستمر في كافة شوارع المدينة حتى يتم الانتهاء منها بالكامل .

كما شنت الشركة الأيام القليلة الماضية حملة تنظيف للأماكن العامة مثل حديقة الجلاء ومنتزة بودزيرة ومركز المعاقين وقد تم الانتهاء من العمل بالكامل داخل تلك الأماكن .

وفي ذات الشأن، أوضح الفقهي أن الشركة قامت بحملات نظافة شاملة منطقة الفويهات وشارع السودان وشارع الجلاء وطريق الدائري الثالث وطريق الساحل مقابل حي السلام وسيدي يونس وطريق بوهادي وشارع جمال عبد الناصر والساحة المجاورة لسوق بلعون، لافتًا إلى أن العمل داخل المدينة مستمر بصورة ممتازة .

وتابع مدير المكتب الإعلامي أنه تم تركيب الأسوار المعدنية المرنة بطريق الساحل من جزيرة الطيارة إلى جزيرة سوق السيارات، إضافة إلى وضع الأسوار الخرسانية بمحيط الساحة المجاورة لسوق بلعون من جهة طريق الدائري الثالث وكذلك من جهة كوبري مصنع الفرش حتى لا يتم رمي المخلفات والقمامة بهذه الساحة.

يشار إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني وضعت حدا لأزمة النظافة العامة التي لطالما تكررت في بلدية بنغازي، وذلك من خلال السماح للبلدية بالتعاقد مباشرة مع إحدى الشركات الخاصة في أعمال النظافة.

وكالة الأنباء الليبية تابعت سير أعمال شركة قلعة بغداد في حملتهما التي انطلقت مؤخرًا لتنظيف شوارع مدينة بنغازي وميادينها العامة وعلى جانبي الطرق العامة وما نجم عن ذلك من تلوث البيئة فضلاً عن مخلفات المنازل المتضررة في حرب التحرير التي تلقى في المكبات مما أثر على المظهر العام للمدينة .

وحول استمرارية العمل حصلت وكالة الأنباء الليبية على معلومة من شركة بغداد للمقاولات والاستثمار العقاري مفادها أن الشركة باشرت رسمياً العمل بعد إبرام العقد مع المجلس البلدي كما أكدت أن الشركة على استعداد لتنظيف شوارع المدينة بشكل دوري ومنظم بحيث تصبح الشوارع والميادين منذ مباشرة الشركة لعملها فصاعداً خالية من مشهد تراكم القمامة . (وال – بنغازي) ع ع

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