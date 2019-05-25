“عبد الجليل” يطلع “روبيرو” على تأثير الاشتباكات على سير الدراسة

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقي وزير التعليم بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا الدكتور عثمان عبدالجليل منسقة بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا روبيرو بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس.

وتناول اللقاء اليوم السبت الذي حضره مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة الدكتور سلطان عبدالنبي الحديث حول تداعيات اﻻشتباكات الجارية وتأثيرها علي سير الدراسة بمختلف مراحلها وإمكانية تقديم المساعدة لقطاع التعليم في هذه الأزمة.

وتطرق اللقاء إلى عمل لجنة الطوارئ وإجراءات حصر النازحين وتجمعاتهم والطرق التي ممكن أن تساهم بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم بعض الخدمات في مجال الشؤون الإنسانية.

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