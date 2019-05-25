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مديرية أمن سلوق تنفذ خطة أمنية برمضان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت مديرية أمن سلوق قمينس في تنفيذ خطتها الأمنية خلال شهر رمضان المبارك بحضور مدير المديرية العقيد سعد العكوكي.

وتأتي هذه الخطة بناء على تعلميات وزير الداخلية بحكومة الوفاق المستشار إبراهيم بوشناف، والتي تشمل تأمين المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة والتي من ضمنها منطقة سلوق قمينس.

وبدأت عناصر الأمن في الانتشار والتمركز بالبوابات وعلى رأسها بوابة المقرون، وبحسب المديرية فإنه لم تسجل حتى الآن أي خروقات أمنية سوى عمليات ضبط لمهاجرين غير قانونيين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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