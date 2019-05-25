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قنونو يتهم الجيش بقصف أحياء طرابلس

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم الناطق باسم قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو، القوات الجوية التابعة للجيش الوطني بمواصلة قصف الموافق العامة والأحياء في طرابلس بعد استهداف مبنى البرلمان في العاصمة.

وأضاف قنونو في إيجاز صحفي، السبت، أن قوات الوفاق نجحت في كمين نصبته للجيش الوطني في معسكر النقلية، حيث كبدته خسائر عديدة.

وأشار قنونو إلى أن القوات الجوية التابعة للوفاق نفذت فجر السبت 8 طلعات قتالية استهدفت مدرعات وأفراد، ومّكنت قواته من التقدم على حساب الجيش الوطني.

وذكر قنونو أن قوات الوفاق تواصل قطع الإمدادات عن الجيش الوطني، حيث وصلت الدوريات إلى منطقة الشويرف ومشطتها وقبضت على أشخاص داعمين للجيش.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • ق نونو اكبر كذاب وكلامه متناقض فكيف يتهم الجيش بضرب الاحياء بالطيران الليلى وهو من قال ان لديهم وسائل حديثة لمنع هذا الطيران واضح ان كان بيحلم وايضا يتكلم بغباء عن معسكر اليرموك ويتصور ان الجيش النظامى ممكن ان يتعرض لكمين وهو من ينصب الكمائن كما ان لديه طيران يغطى منطقة العمليات وبالتالى يستطيع سحق اى قوات على الارض تتحرك فى وضع هجومى عموما غطى ليتك ياخروف قبل ما تنام

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