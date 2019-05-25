قنونو يتهم الجيش بقصف أحياء طرابلس

اتهم الناطق باسم قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو، القوات الجوية التابعة للجيش الوطني بمواصلة قصف الموافق العامة والأحياء في طرابلس بعد استهداف مبنى البرلمان في العاصمة.

وأضاف قنونو في إيجاز صحفي، السبت، أن قوات الوفاق نجحت في كمين نصبته للجيش الوطني في معسكر النقلية، حيث كبدته خسائر عديدة.

وأشار قنونو إلى أن القوات الجوية التابعة للوفاق نفذت فجر السبت 8 طلعات قتالية استهدفت مدرعات وأفراد، ومّكنت قواته من التقدم على حساب الجيش الوطني.

وذكر قنونو أن قوات الوفاق تواصل قطع الإمدادات عن الجيش الوطني، حيث وصلت الدوريات إلى منطقة الشويرف ومشطتها وقبضت على أشخاص داعمين للجيش.

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