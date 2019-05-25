لاريبوبليكا تؤكد مقتل الإرهابي بن دردف المتهم بقتل السفير الأميركي في معارك طرابلس

العنوان_طرابلس

قالت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إن قوات الجيش نجحت أثناء القتال ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس في قتل الإرهابي محمد محمد محمود بن دردفالمطلوب من قبل السلطات الليبيةوالمتهم بالهجوم على القنصلية الأمريكية عام 2012 في بنغازي ، بالتحديد في الليلة ما بين 11 و 12 سبتمبر. في الهجوم قتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز ، فضلا عن جنديين ومسؤول وتسبب الهجوم وقتها في ضجة كبيرة في الولايات المتحدة ، وقد أدانه الرئيس باراك أوباما في ذلك الوقت .

وأضافت الصحيفة أن الإرهابي بن دردف قتل داخل مركبة مدرعة على الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس عندما أصيب بصاروخ روسي مضاد للدبابات “كورنيت” مضيفة أن مواقع ألكترونية تنتسب لتنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم داعش الإرهابي نعت بن دردف على مواقعها وصفحاتها بشكل رسمي.

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