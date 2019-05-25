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مهرب بشر ووقود…إصابة أحد قياديي كتيبة ‘الدباشي” في معارك طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 

أخبار ليبيا24- ص

أكد مصدر عسكري بغرفة علمليات صبراتة التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي إصابة الإرهابي المدعو محمد أحمد السايح القيادي في كتيبة مايسمي “أنس الدباشي” الإرهابية اليوم السبت في محور عين زارة.

المصدر نفسه أوضح – في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ – أن السايح يعتبر الذراع الأيمن للمدعو والمطلوب دوليًا للمدعو “أحمد الدباشي” الشهير بـ “العمو” وهو مقرب له جدًا.

وذكر المصدر أن السايح من مواليد 1990 في مدينة صبراتة، ويعمل كمهرب للوقود والبشر بمساندة “العمو” ومتورط في عدد من عمليات الخطف والقتل، وشارك في القتال ضد قوات الجيش وكتيبة السلفية خلال عمليات تطهر المدينة من تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي سنة 2017 .

وكتيبة “أنس الدباشي” يقودها الإرهابي “أحمد الدباشي” حيث تعمل سابقاً في المنطقة الساحلية بين صبراتة ومليتا، متخصصة في الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالاتجار بالمهاجرين.

وتقيم عشيرة وميليشيا الدباشي علاقات مع الجماعات المتطرفة الإرهابية والعنيفة، ويقوم الدباشي حالياً بعملياته حول الزاوية، بعد اندلاع مصادمات عنيفة مع ميليشيا أخرى وعصابات تهريب منافسة حول المنطقة الساحلية في أكتوبر 2017، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً من بينهم مدنيون.

وتعهد أحمد الدباشي بعد الإطاحة به في 04 ديسمبر 2017 علانية بالعودة إلى صبراتة بالأسلحة والقوة، وهناك أدلة كثيرة على أن ميليشيا الدباشي كانت ضالعة بصفة مباشرة في الاتجار غير المشروع بالمهاجرين وتهريبهم، وأن الميليشيا التابعة له تسيطر على مناطق مغادرة المهاجرين ومخيماتهم ومأويهم ومراكبهم.

وهناك معلومات تدعم الاستنتاج القائل بأن الدباشي جعل المهاجرين (من بينهم قاصرون) عرضة لظروف وحشية وأحياناً مُهلكة في البر والبحر، وبعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الدباشي وميليشيات أخرى في صبراتة، عُثر على آلاف المهاجرين (كثيرون منهم في حالة خطيرة)، كان معظمهم محتجزاً في مراكز كتيبة الشهداء أنس الدباشي وميليشيا الغول.

وتربط عشيرة الدباشي، وميليشيا أنس الدباشي المرتبطة بها، صلاتٌ منذ زمن طويل بتنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق والجماعات المنتسبة له “داعش”.

وتُسهم أنشطة الدباشي إلى حد كبير في تصاعد العنف وانعدام الأمن في غرب ليبيا وتهدِّد السلام والاستقرار في ليبيا والبلدان المجاورة.

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  • ما بني على باطل فهو باطل
    حكومة الوفاق من أساسها مبنية على باطل،
    حكومة فرضتها دول خارجية ولم يختارها الليبيون
    اسمها حكومة وفاق ولم نرى لها أي وفاق ولا وفاء بالعهد ولا العمل باتفاق
    حكومة لم تمنح ثقة البرلمان ، بحسب الإتفاق السياسي
    حكومة لم تعمل بمقتضى الإتفاق فيما يتعلق بالمجلس التشريعي
    حكومة لم تعمل على حل وفك التشكيلات المسلحة المليشيات
    حكومة مكلفة من قبل البرلمان فانقلبت عليه وخرجت عن سيطرته
    حكومة ذليلة تخشى المليشيات وتقع تحت سيطرتهم
    حكومة الوفاق حكومة توزيع الشرعيات على المليشيات
    حكومة منح الإعتمادات والأموال للمليشيات
    حكومة عجزت عن تلبية أقل احتياجات المواطن الليبي من حفظ أمنه وتوفير سبل العيش وراتبه والكهرباء وضبط الأسعار ..إلخ
    حكومة تحارب الجيش الليبي الشرعي
    رئيس حكومة الوفاق يتخذ قرارات فردية ولا يشارك الأعضاء داخل حكومته
    حكومة تبث الشائعات وتروج الكذب وتختلق المواقف للحفاظ على وجودها
    حكومة استخدمت أموال الليبيين في تغطية الحرب التي تهدف إلى حماية شخصيات محدودة في طرابلس من أفراد الحكومة وقادة المليشيات
    حكومة تتغاضى عن وجود المطلوبين والإرهابيين والمجرمين أثناء القتال
    حكومة التوسل والشحاتة والتي تشحت الإعترافات والشرعيات وتطلب المساعدات من الدول المجاورة والبعيدة
    حكومة تدعمها أخس الحكومات المصنفة على مستوى العالم كحكومة تركيا الإخوانجية وإيران الرافضية وقطر المتطرفة
    حكومة تدين الله بالخروج على أولاة الأمور وتتهم السلفيين بالمدعومين من السعودية وتنبزهم بالمداخلة
    حكومة تجمع مابين كل المخالفين والمنحرفين عن المفهوم الصحيح الوسطي للإسلام ففيهم الجهلة المتصدرون للتمشيخ وفيهم الإخواني والصوفي والتكفيري والخوارج المدعومين من تركيا وقطر
    حكومة يدافع عنها الصادق الغرياني وبلحاج وسامي الساعدي وحزب النذالة والبلاء وجماعة الإخوان والمتطرفين بصفة عامة
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    فماذا ننتظر منها؟؟؟؟؟؟؟

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