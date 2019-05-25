مهرب بشر ووقود…إصابة أحد قياديي كتيبة ‘الدباشي” في معارك طرابلس

أخبار ليبيا24- ص

أكد مصدر عسكري بغرفة علمليات صبراتة التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي إصابة الإرهابي المدعو محمد أحمد السايح القيادي في كتيبة مايسمي “أنس الدباشي” الإرهابية اليوم السبت في محور عين زارة.

المصدر نفسه أوضح – في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ – أن السايح يعتبر الذراع الأيمن للمدعو والمطلوب دوليًا للمدعو “أحمد الدباشي” الشهير بـ “العمو” وهو مقرب له جدًا.

وذكر المصدر أن السايح من مواليد 1990 في مدينة صبراتة، ويعمل كمهرب للوقود والبشر بمساندة “العمو” ومتورط في عدد من عمليات الخطف والقتل، وشارك في القتال ضد قوات الجيش وكتيبة السلفية خلال عمليات تطهر المدينة من تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي سنة 2017 .

وكتيبة “أنس الدباشي” يقودها الإرهابي “أحمد الدباشي” حيث تعمل سابقاً في المنطقة الساحلية بين صبراتة ومليتا، متخصصة في الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالاتجار بالمهاجرين.

وتقيم عشيرة وميليشيا الدباشي علاقات مع الجماعات المتطرفة الإرهابية والعنيفة، ويقوم الدباشي حالياً بعملياته حول الزاوية، بعد اندلاع مصادمات عنيفة مع ميليشيا أخرى وعصابات تهريب منافسة حول المنطقة الساحلية في أكتوبر 2017، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً من بينهم مدنيون.

وتعهد أحمد الدباشي بعد الإطاحة به في 04 ديسمبر 2017 علانية بالعودة إلى صبراتة بالأسلحة والقوة، وهناك أدلة كثيرة على أن ميليشيا الدباشي كانت ضالعة بصفة مباشرة في الاتجار غير المشروع بالمهاجرين وتهريبهم، وأن الميليشيا التابعة له تسيطر على مناطق مغادرة المهاجرين ومخيماتهم ومأويهم ومراكبهم.

وهناك معلومات تدعم الاستنتاج القائل بأن الدباشي جعل المهاجرين (من بينهم قاصرون) عرضة لظروف وحشية وأحياناً مُهلكة في البر والبحر، وبعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الدباشي وميليشيات أخرى في صبراتة، عُثر على آلاف المهاجرين (كثيرون منهم في حالة خطيرة)، كان معظمهم محتجزاً في مراكز كتيبة الشهداء أنس الدباشي وميليشيا الغول.

وتربط عشيرة الدباشي، وميليشيا أنس الدباشي المرتبطة بها، صلاتٌ منذ زمن طويل بتنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق والجماعات المنتسبة له “داعش”.

وتُسهم أنشطة الدباشي إلى حد كبير في تصاعد العنف وانعدام الأمن في غرب ليبيا وتهدِّد السلام والاستقرار في ليبيا والبلدان المجاورة.

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