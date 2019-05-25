الاحمر: اعلام قطر يروج لخطاب التقسيم والكراهية بين أبناء ليبيا

حذر عضو مجلس النواب الليبي بشير الأحمر من الدور السلبي للإعلام القطري والذي يعمل على الترويج لخطاب التقسيم وخطاب الكراهية بين أبناء الشعب الليبي منذ عام 2011، واصفا إعلام الدوحة بالخادم لأعداء الأمة العربية والداعم لمشروع تفتيت الدول العربية.

وأكد الاحمر على أن نجاح مصر في القضاء على مشروع قطر والإخوان كشف المخططات الخبيثة لهم والقضاء عليها.

وأوضح الاحمر أن المشروع التركي لن ينجح في الهيمنة على مقدرات الشعوب العربية، وذلك في ظل التوافق بين مصر والإمارات والسعودية مع رؤية الجيش الليبي للقضاء على مخططات الإخوان والأتراك بتقسيم ليبيا ونهب ثرواتها.

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