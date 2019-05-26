مجلس الدولة يعلن اختطاف أحد أعضائه بطرابلس

أعلن مجلس الدولة اختطاف عضو المجلس محمد أبوغمجة يوم الخميس الماضي بمنطقة قصر بن غشير بالعاصمة طرابلس. واتهم المجلس قوات الجيش باختطاف أبوغمجة معربا عن إدانته للحادث مؤكدا أن المجلس عمل على التواصل مع أعيان المنطقة وبعثة الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة بغرض الوصول لتسوية يتم من خلالها الإفراج عن المختطف وترك المجلس فرصة للمساعي الاجتماعية والسياسية إلا أن الخاطفين رفضوا ذلك. وطالب المجلس الخاطفين بإطلاق سراح المختطف دون قيد أو شرط محملا إياهم مسؤولية سلامة المختطف داعيا حكومة الوفاق والجهات الأمنية وبعثة الأمم المتحدة ببذل كل الجهود للإفراج عن المختطف.
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