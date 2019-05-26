الكهرباء: الاشتباكات أدت لانفصال خط المنارة قصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس أدت إلى انفصال خط المنارة – قصر بن غشير جهد 30 ك.ف الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية عن محطتي المنارة والسجاد وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المذكورة. وبين المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء أن الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول إلى المواقع المتضررة لإجراء عمليات الصيانة لهذه المناطق بسبب الأوضاع الأمنية.

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