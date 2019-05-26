الجيش الوطني يشن هجوماً واسعا بعدة محاور في طرابلس ويفرض سيطرته على معسكر النقلية – فيديو

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من السيطرة على معسكر النقلية في محور طريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس بعد هجوما واسعا شنته القوات المسلحة صباح السبت.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يشير الى سيطرة القوات المسلحة على معسكر النقلية ويظهر في المقطع المصور بوابة المعسكر ويشير المتحدث إلى تاريخ يوم 25 مايو وتوقيت السيطرة .

وكان مصر عسكري تابع للمجلس الرئاسي أكد تعرض معسكر النقلية بطريق المطار لهجوم واسع من قبل قوات الجيش الوطني.

وأكدت مصادر اعلامية استقبال المستشفى الميداني التابع لحكومة الوفاق سبعة قتلى من قواته ونحو ستة عشر جريحا.

وشنت قوات الجيش الوطني هجوما واسعاً منذ ساعات الصباح الأولى من فجر السبت، وأستهدفت خلال الهجوم عدد من المحاور في الوقت ذاته، محرزة تقدماً ملحوظاً.

فيديو يوضح سيطرة قوات الكرامة على النقلية Posted by ‎طرابلس 219‎ on Saturday, May 25, 2019

وكانت شعبة الإعلام الحربي الليبي أكدت أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة العربية الليبية تقدمت بخطى ثابتة في جميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وأشارت الشعبة إلى أن تقدمات اليوم كانت في كافة المحاور وأهمها محور طريق مطار طرابلس الدولي.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في آخر احصائية نشرتها منظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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